STORY: Am Donnerstag hat in Washington D.C. der US-Justizminister Merrick Garlanderklärt, dass den Behörden in Zusammenarbeit unter anderem mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein großer Schlag gegen ein internationales Netzwerk von Cyberkriminellen namens "Hive" gelungen ist. Das US-Justizministerium in Washington erklärte, das Netzwerk habe mehr als 100 Millionen US-Dollar an Lösegeld erbeutet. Betroffen waren demnach zum Beispiel Krankenhäuser, Schulbezirke, Finanzfirmen und wichtige Infrastruktur in mehr als 80 Ländern. US-Justizminister Merrick Garland bedankte sich in Washington bei den internationalen Partnern – insbesondere Deutschland und den Niederlanden – für die grenzübergreifende Zusammenarbeit.

Mehr