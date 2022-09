STORY: Eine Schlammlawine hat am Montag im Süden Kaliforniens schwere Sachschäden verursacht und zu Straßensperren geführt. Nach Medienberichten wurden mehrere Häuser in der Ortschaft Oak Glen, östlich von Los Angeles, beschädigt. Einige Personen auf dem Parkplatz dieses Restaurants mussten sich in Sicherheit bringen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Der Nationale Wetterdienst hatte für die Region eine Sturzflutwarnung herausgegeben. Zuvor war Tropensturm „Kay“ über die Gegend hinweggezogen. Die schweren Regenfälle hatten den Boden aufgeweicht und instabil gemacht.

