Nach der Einführung von strengeren Corona-Regeln in Sachsen haben sich am Montag Warteschlangen vor Impfzentren gebildet. Viele der Impfwilligen befürworteten die neuen Maßnahmen der Landesregierung. O-TON INGO MENKE, IMPFLING: "Ich halte die 2G-Regel für eine gute Idee. Sollte man bundesweit einführen. Und ich bin hier und versuche mich zu boostern, verzweifelt, weil die Organisation des Oberbürgermeisters der Stadt Dresden wohl sehr grenzwertig zu sein scheint." O-TON PHILIPP (KEIN NACHNAME GENANNT), IMPFLING: "Also es ist einer der vielen Wege. Ich wäre schon lange für eine Impfpflicht, aber, ja. Aber das ist eher meine persönliche Meinung, weil auch bei allen anderen Impfsachen machen wir das. Und es macht auch Sinn. Aber die Leute lassen sich von Aberglauben einfach sehr viel blenden." O-TON JASMIN (KEIN NACHNAME GENANNT), IMPFLING: "Verschwörungstheorien, das ist ein großes Problem, das wir auch hier im Osten haben. Das da ganz, ganz viele Falschinformationen kursieren." Mit einem Wert von 491 ist Sachsen das Bundesland mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Gleichzeitig ist das Bundesland auch das Land mit der niedrigsten Impfquote. Nur 57 Prozent der Bevölkerung sind hier vollständig geimpft.

