STORY: Schlechte Nachrichten für den britischen Premierminister Boris Johnson. Der Premier hält sich derzeit zu einem Besuch in Indien auf. Parlamentsabgeordnete in Westminster haben am Donnerstag eine Untersuchung angestoßen, um herauszufinden, ob der Premier das Parlament in die Irre geführt hat. Johnson kämpft seit Monaten um sein politisches Überleben, nachdem er dem Parlament mitgeteilt hatte, dass sein Büro in der Downing Street während der COVID-Pandemie alle Sperrregeln befolgt habe. Ein interner Bericht hatte jedoch festgestellt, dass damals Partys in Downing Street abgehalten wurden. Die Polizei hat Johnson inzwischen mit einer Geldstrafe belegt. Er bestreitet die absichtliche Irreführung des Parlaments, was ein Rücktrittsgrund wäre, und teilte mit, er habe nicht bemerkt, dass er gegen Corona-Regeln verstoßen habe. Er hat sich für sein Verhalten entschuldigt.

Mehr