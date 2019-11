Er ist eine Schlüsselfigur in der Ukraine-Affäre. Und Gordon Sondland hat US-Präsident Donald Trump in der Anhörung für das von den oppositionellen Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren schwer belastet. Der US-Botschafter bei der EU sagte am Mittwoch, auf Anordnung Trumps sei Unterstützung für die Ukraine von Gegenleistungen der dortigen Regierung abhängig gemacht worden. So sei die Aufforderung zu Ermittlungen gegen Trumps innenpolitischen Rivalen Joe Biden und dessen Umfeld als ein "quid pro quo" angelegt gewesen - also als Gegenleistung für Militärhilfe und einen von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewünschten Besuch im Weißen Haus. Trump selbst habe ihm das so allerdings nie direkt gesagt. Zudem betonte Sondland, Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani habe eine zentrale Rolle gespielt. "Wir wollten nicht mit Herrn Giuliani zusammenarbeiten. Aber wir mussten es nehmen, wie es war." Mit Blick auf das Wohl der US-Beziehungen zur Ukraine habe man Trumps Anordnungen befolgt. Der US-Präsident weist alle Vorwürfe von sich. Sondland war einst eng mit Trump verbunden. Der Hotelunternehmer hatte dem Präsidenten eine Million Dollar zur Amtseinführung gespendet. Er wurde dann Botschafter bei der EU und im Mai einer von drei Trump-Vertrauten, die praktisch die Ukraine-Politik der USA kontrollierten. Sondland belastete in der Affäre auch US-Außenminister Mike Pompeo. Die Demokraten sprachen in einer Zwischenbilanz von einem sehr wichtigen Moment für die gesamte Anhörung.