STORY: Wer das Wort Schmalzstange hört, denkt womöglich zunächst an schmackhaftes Gebäck. Nicht so in St. Julian in der Nähe der maltesischen Hauptstadt Valetta. Hier wird die Schmalzstange, eigentlich ein eingefetteter Balken über dem Hafenbecken, als Herausforderung begriffen. Jedes Jahr, am Namenstag des Stadtpatrons, stellt sich die Frage: Wer kann die 16 Meter auf dem rutschigen Balken zurücklegen und an ihrem Ende eine der drei Fahnen ergreifen? Ganz offensichtlich keine leicht zu meisternde Aufgabe, angesichts von 15 Litern Schmalz. "Ich mag es zu springen, von hoch oben. Ich suche die Gefahr. Und ja, das hier ist einen gefährliche Sache", so Teilnehmer Carden Mizzi. Die weiß-rote Fahne am Ende der Stange ist der Heiligen Maria gewidmet, die gelb-weiße dem Vatikan und die mit den belgischen Nationalfarben steht für den angeblichen Geburtsort des Stadtpatrons und Heiligen Julian auf dem Gebiet des heutigen Belgien.

Mehr