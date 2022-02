22.02.2022 - Ein kurioses Datum, das vermutlich auf einen Eintrag in so manches private Geschichtsbuch gewartet hat. Denn, wie hier am Dienstag in Köln, war dieses Datum genau das Richtige, um sich das "Ja-Wort" zu geben. Das frisch verheiratete Paar Merve und Enes Colak beschreiben ihre Motive, warum es wohl genau dieser Tag sein sollte. O-TON BRAUT MERVE COLAK: "Wir dachten uns, kommt einmal im Leben vor. Warum nicht einfach die Chance nutzen? Und heute ist auch der 50. Geburtstag von meinem Vater, dachten wir, Doppelfeier, und ja." O-TON BRÄUTIGAM ENES COLAK: "Und wieso dann nicht dieses Datum nutzen? Wieso nicht dieses Datum dann immer in Erinnerung behalten? Und aus dem Grunde dachten wir uns, das passt super, Termin auch bekommen noch rechtzeitig, sozusagen auch noch Glück gehabt. Und es hat alles funktioniert. Wir sind glücklich darüber." Also auch ein Datum, das man sich gut merken kann. Aber es gab noch mehr gute Gründe für einen regelrechten Ansturm von Heiratswilligen, wie Martina Köstler vom Kölner Standesamt am Dienstag erläuterte: "Heute heiraten insgesamt 42 Paare hier in Köln, das ist für einen Dienstag im Februar richtig viel, entspricht so dem Standard im Sommer eigentlich, aber der Februar ist ja eher ein heiratsschwacher Monat. Die heiraten natürlich wegen dem Datum. Das ist ja nicht nur ein Schnapszahl-Datum, das also Glück bringen soll, sondern das kann man auch noch vorwärts und rückwärts lesen. Also auch besonders schön zum Eingravieren in den Ring." Der 22.02.2022 - eine runde Nummer. Viel kann man da wirklich nicht mehr hinzufügen. Außer vielleicht: Alles Gute und viel Glück.

