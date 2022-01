Technik-Freaks mussten lange darauf warten. An diesem Mittwoch öffnet die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Und das trotz rasant steigender Corona-Zahlen. Wegen der Pandemie haben viele Unternehmen davon Abstand genommen, sich persönlich in Las Vegas zu präsentieren. Dennoch sind immer noch mehr als 2000 Aussteller vor Ort. Sie wollen auf der weltgrößte Messe für Technik und Gadgets ihre Produkte präsentieren. Gary Shapiro, Präsident der Consumer Technology Association: "Wir sind begeistert, nach zweijähriger Abwesenheit wieder in Las Vegas zu sein, wo wir hingehören. Denn hier ist die wichtigste Plattform für Innovationen weltweit. Und das ist es, was wir hier haben, über 2.200 verschiedene Unternehmen stellen erstaunliche Innovationen aus, die sie im Laufe der Pandemie aufgebaut haben. Die Leute haben einige wirklich wichtige Dinge." Dazu gehört zum Beispiel eine Maske, die nicht nur vor Corona, sondern auch vor Bakterien und Luftverschmutzung schützen soll. Die Maske, die mit einem Gerät verbunden wird, das der Nutzer am Gürtel trägt, enthält einen Aktivfilter, der auch kleine Partikel, Krankheitserreger und Schadstoffe neutralisieren kann. Oder dieses Elektrogefährt, das mit den Füßen gesteuert wird. Ideal für alle, die bei der Arbeit die Hände frei haben müssen. Auch nicht schlecht. Ein intelligentes Anti-Schnarch-Kissen. Hiba Kim von der Hersteller-Firma: "Es gibt ein Bewegungssystem und ein Mikrofon, und wenn du anfängst zu schnarchen, dann hört es das. Und dann befinden sich vier Luftsäcke im Inneren des Kissens, die sich ganz sanft und langsam aufblasen. Es dreht deinen Kopf zur Seite und öffnet so die Atemwege in deinem Rachen, sodass das Schnarchen aufhört." Und etwas für Hundeliebhaber: Ein Halsband, dass die Herz- und Atemfrequenz des Vierbeiners überwacht. GPS-Ortung und Aktivitätsverfolgung inklusive.

