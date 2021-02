Ein seltener Anblick in der türkischen Stadt am Bosporus: Schneefall hat am Montag die Dächer und Straßen Istanbuls bedeckt. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatte die Schneedecke in manchen Gebieten der Metropole eine Höhe von bis zu 50 Zentimetern. Und die Zeichen stehen weiter auf Winterwetter. Meteorologen erwarten noch bis Mittwoch zusätzliche Schneefälle. Der Dauerfrost bewegt sich dabei in einem Temperaturbereich von knapp unter dem Gefrierpunkt. Genauere Angaben zu Problemen oder Schäden in der Stadt sind zurzeit noch nicht bekannt.

Mehr