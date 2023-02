STORY: Heftige Schneefälle und Sturm haben am Wochenende in der Slowakei örtlich für Verkehrschaos gesorgt. Mehrere Bahnstrecken und die wichtigste Ost-West-Autobahn mussten wegen der Schneemassen gesperrt werden. Ein Nahverkehrszug blieb in der Nähe der Stadt Poprad im Norden des Landes im Schnee stecken. Auch das benachbarte Tschechien war betroffen. Hier waren am Samstag 15.000 Haushalte ohne Strom. Unterdessen ist die Kaltfront weiter gezogen, auch nach Südosteuropa. In Griechenland wachten die Menschen in Athen am Montag mit einer weißen Decke über der Hauptstadt auf. Es ist der erste Schneefall hier in diesem Jahr, bislang hat das Land einen eher milden Winter erlebt. Wegen des plötzlichen Kälteeinbruchs am Montag schlossen die Behörden in Athen Schulen sowie einige Straßen und Geschäfte. Öffentliche Dienste und Unternehmen wurden angewiesen, auf Fernarbeit umzustellen.

