Der Schnee hält sie immer noch gefangen: Etwa 1000 Fahrzeuge saßen am Freitag auf einer Autobahn in Zentraljapan fest. Anfang der Woche hatte es in den Präfekturen Niigata und Gunma zu schneien begonnen und so das Verkehrschaos ausgelöst. Die örtliche Feuerwehr teilte mit, zahlreiche Personen säßen weiter in ihren Fahrzeugen fest und seien erkrankt. Drei wurden demnach bereits ins Krankenhaus gebracht. Autobahnmeistereien und Armee versuchten weiter die Fahrbahnen vom Schnee zu räumen. Außerdem verteilten sie Lebensmittel, Benzin und Decken an die Menschen in den Fahrzeugen. Ein Zeitpunkt, an dem der Verkehr wieder fließen soll, wurde zunächst nicht genannt.

