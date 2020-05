STORY: Schneeleoparden gelten als extrem seltene Tiere, auch hier in Kasachstan. Einige von ihnen sind jetzt laut Tierschützern im Zuge der Corona-Ausgangsbeschränkungen sogar nahe der größten Stadt des Landes, Almaty, gesichtet worden. Alexei Gratschew ist am Zoologischen Institut des Landes für die Säugetiere zuständig. Er zeigt sich überrascht und sieht zugleich Chancen für den Naturschutz in der Coronakrise: O-Ton: "Der Fakt, dass wir einige Schneeleoparden mit der Kamera gefilmt haben, war nicht zu erwarten, zumal am Rande der Großstadt. Für uns und für alle, die die Natur schützen wollen, ist das auch eine Gelegenheit, die Lage hier zu verbessern. Also zu einem Verhalten zu gelangen, dass die urbane Entwicklung der Menschen in Übereinstimmung sein kann mit den Interessen der Wildnis. Eine Art gemeinsames Öko-System. Das dürfte besonders für die Schneeleoparden wichtig sein, dass diese Ökosysteme insgesamt überleben." Hier, in Mittelasien, in Kasachstan, sollen nur noch 150 Schneeleoparden leben. Weltweit wird ihr Bestand derzeit auf weniger als 10.000 geschätzt.