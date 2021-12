Ein in dieser Heftigkeit ungewöhnlicher Wintereinbruch hat den Westen der USA weiter fest im Griff. In der Region Lake Tahoe in Kalifornien gab es auch am Dienstag heftige Schneefälle. Es sei der schneereichste Dezember seit dem Jahr 1970, teilten Experten der Universität Berkeley mit. Wegen der Schneemassen fielen Strommasten um, seit dem ersten Weihnachtstag sei die Stromversorgung aber weitgehend wiederhergestellt worden, teilten die Versorgungsunternehmen mit. Die Einsatzkräfte versuchten mit schwerem Gerät, die Straßen und Wege passierbar zu machen. Die wichtigsten Autobahnen in Tahoe waren aber wegen des Schnees und umgestürzter Bäume gesperrt. Für Teile des Bundesstaates wurde eine Wintersturmwarnung herausgegeben. Ein Augenzeuge hat mit einem Zeitraffer-Video dokumentiert, wie sich die Schneemengen in einem Hinterhof am Lake Tahoe ansammeln. Andere nutzten die weiße Pracht, um ihre Skier aus dem Keller zu holen und auf die Piste zu gehen.

