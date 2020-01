In der kanadischen Provinz Quebec suchen Feuerwehrleute derzeit nach mehreren französischen Touristen, die mit Schneemobilen zu einer geführten Tour aufgebrochen waren. Offenbar brachen die Touristen durch das Eis des zugefrorenen Saint-Jean-Sees. Drei Menschen wurden mit schweren Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tourleiter wurde ebenfalls aus dem Wasser gezogen, er verstarb jedoch am Mittwochvormittag. Von fünf Franzosen fehlt bislang noch jede Spur. Medienberichte zufolge kamen in den letzten zehn Jahren 20 Menschen bei Schneemobilunfällen ums Leben. Die meisten von ihnen starben, nachdem sie die Kontrolle über das Schneemobil verloren hatten und vom Weg abgekommen waren.