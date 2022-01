Ein ausgewachsener Wintersturm sorgte in den USA bis zum Montag in weiten Teilen der Ostküste für heftigen Schneefall und starke Winde. Bundesbehörden und Schulen mussten geschlossen werden, Flugzeuge blieben am Boden und Tausende Menschen waren ohne Strom. Selbst Präsident Joe Biden musste Verzögerungen hinnehmen. Erst musste er mindestens 30 Minuten lang in der Air Force One warten, bis die Rollbahn geräumt werden konnte. Dann kam sein Autokonvoi, der üblicherweise durch die Straßen Washingtons düst, nur im Schneckentempo voran. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, rief den Schneenotstand aus, da öffentliche Verkehrsmittel in und um die Stadt nur noch unregelmäßig fahren konnten. Sie rief Bürgerinnen und Bürger aber auch dazu auf, das Auto stehen zu lassen. Dennoch soll es zu Dutzenden Unfällen gekommen sein. Bis zu 20 Zentimeter warf der erste Schneesturm des Jahres ab. Gerade genug für die erste Riesenschneeballschlacht des Jahres in der US-Hauptstadt. In Anspielung auf die aktuell grassierende Variante des Coronavirus wurde die Veranstaltung kurzerhand "Battle of Snomicron" getauft. MAN TAKING PART IN SNOWBALL FIGHT ALONG WITH HIS SON, MATT PELLERITO "Wir haben bei sowas noch nie mitgemacht. Ich habe im Radio davon gehört. Wir waren gerade in der Gegend. Und da hab ich gesagt: Lass uns hinfahren." WOMAN TAKING PART IN SNOWBALL FIGHT, MELISSA RINDFLEISCH "Meine Freundin hat mir gestern getextet ob wir zur Schneeballschlacht gehen wollen. Ich habe meine Sachen rausgeholt und bin morgens hierher gekommen." WOMAN TAKING PART IN SNOWBALL FIGHT, BAILEY CHASSER, SAYING: "Ich hatte die Ankündigung noch um 2 Uhr nachts gelesen. Gegen einen Kater ist so eine Schneeballschlacht perfekt." In Virginia, Maryland, den Carolinas und Georgia sollen über eine halbe Million Haushalte ohne Strom gewesen sein. Fast 3.000 Flüge wurden gestrichen, mehr als 5.000 landeten mit Verspätungen.

