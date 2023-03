STORY: In der Nacht zu Mittwoch ging es los und am Morgen überraschte ein Traum aus Weiß die Einwohner der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Für Teilnehmer des Straßenverkehrs handelte es sich allerdings wohl eher um einen Alptraum. Denn es kam zu zahlreichen Behinderungen. Schnee, Schneematsch sowie gefrorene Flächen auf den Fahrbahnen machten die Fortbewegung in der Stadt Stockholm, in der fast eine Million Menschen leben, zu einer riskanten Angelegenheit. Hinzukam, dass Busse aufgrund der Witterung ausfielen, sowie auf den beiden Stockholmer Flughäfen Flüge gestrichen wurden oder verspätet waren. Allerdings sollte Besserung in Sicht sein. Denn laut Angaben von schwedischen Meteorologen war eine Beruhigung des Wetters im Laufe des Tages vorhergesagt.

