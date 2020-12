In diesem Frisörsalon in Bonn wurde am Dienstag ohne Unterlass geschnitten, desinfiziert, gewaschen und gestylt. Denn ab Mittwoch müssen auch Frisörsalons in NRW schließen - bis dahin darf noch bedient werden. Sead Mesanovic ist Inhaber hier in Bonn. "Also Sonntag war schon Alarm am Telefon, WhatsApp, Facebook, Instagram. Jetzt haben wir natürlich versucht, alles umzuswitchen, alles umzupolen, Sonderschichten legen wir ein, so dass wir alles für die Kunden machen können, dass alles optimal läuft, und dass alle bedient werden können." Geschnitten wird am Dienstag bis 22 Uhr. Diese Kundin ist froh, sich den Termin am Dienstag frühzeitig gesichert zu haben. Und meint: "Es wäre bestimmt besser gewesen, gleich alles dicht zu machen, das wäre kurz und hart gewesen. Wahrscheinlich wäre es schwer gewesen, das den Leuten zu vermitteln, und das ist wohl auch der Grund, warum es nicht gemacht wurde. Nachher ist man immer schlauer, also ich möchte auch kein Politiker sein, aber ich glaube schon, dass es besser gewesen wäre, wenn das vorher gekommen wäre." Inhaber Mesanovic hofft, dass er wie beim ersten Lockdown finanzielle Unterstützung bekommt und fasst sich in Geduld. "Die erste Geschichte war super, was jetzt aus der zweiten wird, wann das Überbrückungsgeld kommt, das kann man jetzt noch nicht absehen, wie schnell, und wie weit einem geholfen wird, das wird man alles erst im Januar sehen." Bund und Länder hatten am Sonntag angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen beschlossen, dass ab Mittwoch bis auf Lebensmittelgeschäfte oder Drogerien alle Läden schließen müssen. Diese Regelung soll zunächst bis zum 10. Januar gelten.

