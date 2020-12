Bevor es unter den Weihnachtsbaum geht, schnell noch zum Schnelltest. In Heidelberg konnten sich die Menschen am Mittwoch kostenlos testen lassen. Dort betreibt das Deutsche Rote Kreuz ein Testation für Autofahrer. Wer dabei sein wollte, musste sich vorher anmelden. Am Mittwoch waren das rund 500 Menschen. Die Teststation in Heidelberg ist Teil einer Aktion, die das Sozialministerium in Baden-Württemberg gemeinsam mit vier großen Rettungsorganisationen am 23. und 24. Dezember auf die Beine stellt. Insgesamt 80.000 Antigen-Tests sind verfügbar. Jürgen Wiesbeck, Präsident vom DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg: "Wir weisen natürlich alle Leute darauf hin, dass das nur eine Momentaufnahme sein kann und dass man da keinen tatsächliche Gewähr hat, dass man die nächsten Tage auch nicht positiv wird oder positiv ist. Das ist eine Sache, die geht gerade heute an Heiligabend darum, dass die die Sorge haben, vielleicht Familienangehörige vielleicht doch zu infizieren, obwohl sie keine Symptome haben, aber die Sorge haben, eben doch positiv sein zu können, dass wir denen eine gewisse Sicherheit geben." Das Angebot sei eine gute Sache, sagen diese beiden Männer, die am Mittwoch beim Schnelltest waren: "Ja, also grundsätzlich gut, zumal es nicht ganz so viele Teststellen gibt, wo man sich kostenfrei testen lassen kann und wenn dann die Reise zur Familie heute oder auch morgen angetreten wird und den Test negativ sein sollte, dann ist es glaube ich eine gute Sache für alle und war tatsächlich sehr froh, dass ich heute früh noch spontan einen Test bekommen hat. Und dementsprechend warte ich jetzt hier." "Solange es Tests gibt, muss man die annehmen. Und ich finde, alles andere wäre schon fast zynisch, weil man dann einfach gesagt die Lage ignoriert und einfach nicht gar nichts dafür tut." Auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Diejenigen, deren Schnelltest negativ war, werden mit Sicherheit mit einem besseren Gefühl gemeinsam mit ihrer Familie unter dem Weihnachtsbaum sitzen.

