Mit diesem Analysegerät können Tests auf den Covid-19-Erreger bald deutlich schneller gemacht werden, als das bisher der Fall ist. Das sagen jedenfalls der Technologiekonzern Bosch und die Firma Randox Laboratories, die das Gerät entwickelt haben. Es ist derzeit testweise im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart im Einsatz. Das Analysegerät für die vollautomatisierten Tests ist schon seit Februar erhältlich. Die Testkartuschen für den Covid-19-Erreger sollen nach der Zulassung ab April verfügbar sein. Neben dem Covid-19-Erreger kann der Test noch neun weitere Kranheitserreger in der Lunge nachweisen. Für die Mediziner ergebe sich so ein besseres Gesamtbild des Patienten. Jochen Rupp, Produktmanager bei Bosch Healthcare Solutions: "Also eins der größten Probleme ist die Geschwindigkeit. Wenn Sie Tests im Moment machen, ist immer eine Logistikkette und eine Transportkette dazwischengeschaltet. Also in der Regel von Probennahme bis zum Ergebnis vergehen 24 bis 48 Stunden. Der Test benötigt zweieinhalb Stunden und kann im Prinzip dort eingesetzt werden, wo er benötigt wird. Also sprich auch direkt beim Patienten." Die Schnelltests seien für die Mediziner eine große Hilfe, sagt der medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhaus, Dominik Alscher: "Also für uns ist die Geschwindigkeit wichtig. Wir müssen jeden Verdachtsfall zunächst isolieren und wenn wir dann schnell wissen, ob er infiziert ist oder nicht, können wir entsprechend schneller die Patienten weiterleiten." Bosch will die Testvorrichtungen über Medizintechnik-Vertriebspartner Laboren, Krankenhäusern und Arztpraxen anbieten.