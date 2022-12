STORY: Es sieht zwar fast aus wie ein weihnachtlicher Scherz. Aber zum Lachen war den Mitgliedern eines mutmaßlichen Drogen-Clans vermutlich nicht gerade, als verkleidetet Polizisten kürzlich eine Razzia in der peruanischen Hauptstadt Lima durchführten. Normalerweise sind der Weihnachtsmann und die Elfen ja eher für schöne Geschenke verantwortlich. Hier hingegen wurden vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen, die verdächtigt werden, in einem Stadtteil Limas Rauschgift zu verkaufen. Nach Angaben örtlicher Medien wurden in dem durchsuchten Haus verschiedene Arten von Drogen gefunden, darunter unter anderem Kokain und Marihuana. Darüber hinaus fand man auch Handfeuerwaffen. Peru ist neben dem Nachbarland Kolumbien der zweitgrößte Produzent von Kokain.

