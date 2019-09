Sonne macht Mut - und so stiegen am Sonntag in München die Mutigen bei etwa 22 Grad Lufttemperatur ins kühle Wasser der Isar. Dabei dürfte auch die Vermutung eine Rolle gespielt haben, dass es wohl bald vorbei sein dürfte mit dem Badewetter. "Ich glaube, das ist die letzte Gelegenheit jetzt noch mal ins Wasser zu hüpfen. Aber es ist schon kalt. Aber schön - wenn, dann jetzt." "Wir gehen eigentlich jeden Tag Gassi und genießen die Sonne, oder auch hier an der Isar. Das ist ganz wichtig, die Sonne zu genießen." "Hier in der Sonne, an der Isar, in der Natur und hoffentlich nicht die letzten Tage. Ich hoffe noch ganz lange auf Sonne." In Berlin nutzten viele Hauptstädter das gute Wetter mit 21 Grad zu einem Besuch des ehemaligen Freizeitgelände "Spreepark". Der ist seit langem geschlossen, empfing aber am Wochenende zu einem Tag der offenen Tür. "Ich war des Öfteren als Kind schon hier, nach mir meine Kinder. Und, wie gesagt, es sind viele Erinnerungen die hier hängengeblieben sind." "Finde ich ganz cool, weil alles so verlassen ist. Aber ich würde es auch cool finden, wenn alles wieder neu aufgebaut ist." "Meine Kindheitserinnerungen: Ich war mit meinen Eltern früher ganz oft hier gewesen. Und ja es war immer schön." Für den Wochenbeginn sagt der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen zwischen 9 Grad im Harz, 16 Grad an der Ostsee und 26 Grad am Bodensee voraus. Fast in ganz Deutschland wird die Sonne zu sehen sein.