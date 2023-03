STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Olaf Scholz am Dienstag in Berlin: "Ab 2024 werden wir jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installieren. Und wir wollen und wir werden das neue Deutschlandtempo verstetigen. Was uns bei LNG-Flüssiggas-Terminals gelang gelungen ist, müssen wir auch bei unseren Anlagen für erneuerbare Energien, bei unseren Netzen und Wasserstoff erreichen. Die Chance haben wir. Gerade entstehen unsere ersten Lieferketten für grünen Wasserstoff. Beim Förderprogramm H2Global laufen die ersten Ausschreibungen für den Import von Wasserstoff-Produkten." // "Der zügige Markthochlauf von Wasserstoff ist eine zentrale Säule unserer Transformation. Denn Wasserstoff kann und wird Erdgas, Öl und Kohle ersetzen, insbesondere in der Industrie, im Energiesektor, aber auch im Luft-, See- und Schwerlastverkehr."

Mehr