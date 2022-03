STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin: "Im Zentrum steht natürlich der russische Angriff auf die Ukraine. Wir rufen Staatspräsident Putin auf, die Kampfhandlung umgehend einzustellen und seine Invasionstruppen aus dem Land abzuziehen. Wir werden die Ukraine, wie wir das bisher getan haben, weiterhin unterstützen, die sich so mutig dem Aggressor entgegenstellt. Mit dem Krieg in der Ukraine werden wir uns auch beim Europäischen Rat nächste Woche wieder beschäftigen. Er bedeutet eine Zeitenwende auch für die Europäische Union, die resiliernter und souveräner werden muss. Das bedeutet, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken müssen durch Investitionen und vor allem bessere Kooperation, in enger Abstimmung mit den USA und der Nato. Daran waren wir uns beim informellen Europäischen Rat vergangene Woche in Versailles sehr, sehr einig. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere strategischen Grundlagen überarbeiten müssen. Mit dem sogenannten strategischen Kompass, den wir beim Europäischen Rat kommende Woche annehmen wollen, machen wir einen wichtigen Schritt. Er soll der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU eine klare Richtung und auch einen neuen Schub geben."

