STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ: "Wir arbeiten intensiv an der Wiederherstellung der Halbleiterproduktion in Deutschland - die wir haben. Es ist ein Mythos, dass es sie nicht gibt. Sie ist vorhanden, sie ist sehr wettbewerbsfähig, sehr stark und bereits vorhanden. Aber mit den großen Investitionen, die bereits angekündigt sind und einigen anderen, die noch kommen werden, denke ich, dass wir der große Ort der Halbleiterproduktion in Europa sein könnten. Und das wäre wirklich etwas, das der Gelassenheit nicht nur Deutschlands, sondern der Europäischen Union helfen würde, dass wir nicht von anderen Regionen abhängig sind."

Mehr