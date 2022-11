STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Vor einem Jahr waren unsere Energiespeicher leer wie selten zuvor. Heute sind sie gefüllt bis zum Anschlag. Weil diese Bundesregierung nicht nur redet, sondern handelt. Und weil wir im Frühjahr zum Glück nicht Ihrem Vorschlag gefolgt sind, die russischen Gaslieferungen praktisch über Nacht abzustellen. Stattdessen haben wir. Deutschlands Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle schrittweise beendet. Eine Abhängigkeit, die vor einem Jahr beim Gas noch bei 50 Prozent lag. Und zugleich hat diese Regierung mit einer in unserem Land gar nicht mehr gekannten Schnelligkeit dafür gesorgt, dass Alternativen da sind. In wenigen Wochen gehen in Norddeutschland die ersten Flüssiggas-Terminals in Betrieb. Wir haben Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt. Wir lassen die drei verbliebenen Kernkraftwerke bis ins nächste Frühjahr weiterlaufen. Und wir haben die bedeutendste Reform des Energiesektors seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht. Diese Bundesregierung sorgt dafür, dass die erneuerbaren Energien und die nötigen Übertragungsnetze viel schneller ausgebaut werden als bisher. Übrigens auch in Bundesländern im Süden unserer Republik, wo dieser Ausbau bisher stoppte. Diese Bundesregierung bringt unser Land sicherheitspolitisch auf die Höhe der Zeit. Als verlässlichen Verbündeten mit leistungsfähigen Streitkräften. Nachdem Verteidigungsminister der CDU und der CSU unsere Bundeswehr viele Jahre vernachlässigt haben. Es ist diese Bundesregierung, die entgegen einer jahrzehntelangen Staatspraxis die Entscheidung getroffen hat, die Ukraine mit den Waffen zu unterstützen, die sie in einem tapferen Verteidigungskampf Tag für Tag braucht. Und dabei bleiben wir im Schulterschluss mit unseren engsten Verbündeten. So lange, wie dieser sinnlose, brutale, verbrecherische Krieg andauert."

