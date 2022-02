"Ich gratuliere Bundespräsident Steinmeier zu seiner weiteren Amtszeit. Das sind schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden. Da ist Orientierung erforderlich. Frank-Walter Steinmeier hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er genau dazu in der Lage ist, mit den Bürgerinnen und Bürgern im direkten Gespräch zu sein. Für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft Sorge zu tragen, aber auch Orientierung zu geben. Und die brauchen wir gerade jetzt, bei all den Herausforderungen, die wir erleben im Hinblick auf die Corona Pandemie, aber natürlich auch im Hinblick auf die Sicherung des Friedens in Europa. Er ist der richtige Präsident, genau zur richtigen Zeit." // "Ich fahre morgen in die Ukraine und spreche mit Präsident Selenskyj. Ich fahre übermorgen nach Moskau und spreche mit Präsident Putin. Und in beiden Fällen geht es darum, dass wir ausloten, wie wir den Frieden in Europa sichern können. Dazu gehört, dass wir jetzt verstehen, dass das eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa ist, die wir gerade erleben. Und deshalb ist es notwendig, klar zu sein. Klar zu sagen, dass im Falle einer militärischen Aggression gegen die Ukraine, die ihre territoriale Integrität und ihre Souveränität gefährdet, das zu harten Reaktionen und Sanktionen führen wird, die wir sorgfältig vorbereitet haben und die wir sofort wirksam werden lassen können, zusammen mit unseren Verbündeten in Europa und in der Nato. Und gleichzeitig geht es darum, die Gesprächsmöglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Es gibt ja welche zwischen den USA und Russland und das ist gut. Es gibt die Gespräche im Rahmen des Nato-Russland-Formats, es gibt die Gespräche im Rahmen der OSZE und es gibt die Gespräche in dem sogenannten Normandie-Format, wo die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland zusammen den Auftrag haben, einen Weg aus dieser Krise zu suchen."

