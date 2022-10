STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE. OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ: "Und das ist gut für uns alle, wenn wir in einer Welt mit bald 10 Milliarden Menschen unsere Werte behaupten wollen. Eine geeinte Europäische Union aus 27, 30, 36 Staaten mit dann mehr als 500 Millionen freien und gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern kann ihr Gewicht in dieser Welt noch stärker zur Geltung bringen. Eine Europäische Union mit dem größten Binnenmarkt der Welt, mit führenden Forschungseinrichtungen, Innovationen und innovativen Unternehmen, mit stabilen Demokratien, mit einer sozialen Versorgung und einer öffentlichen Infrastruktur, die auf der Welt seinesgleichen suchen. Und mit einer Wirtschaft, die durch erneuerbare Energien angetrieben wird - Strom aus Sonne, Wind und Wasser - und die sichere Arbeitsplätze für die Zukunft schafft. All das ist möglich. Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt doch: Blockaden lassen sich überwinden. Darum habe ich vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen in Prag Ideen zur Zukunft der Union vorgestellt. Erstens Ich setze mich für die Erweiterung der Europäischen Union ein. Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn. Natürlich sind die Kandidatenländer gefordert, die Kriterien für den Beitritt zu erfüllen, und dabei werden wir sie bestmöglich unterstützen. Doch auch die Europäische Union selbst müssen wir fit machen für diese Erweiterung. Die EU wird neue Mitglieder aufnehmen können, wenn sie die Dynamik der europäischen Vertiefung aufrecht erhält und damit die Grundlage für eine deutlich größere EU schafft."

