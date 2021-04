HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben gemeinsam mit der Bundesregierung vor mehr als einem Monat ein Konzept vereinbart, das eine klare Perspektive eröffnet hat. Es sieht für den Fall eines erneuten Anstiegs der Infektionen weitreichende Schritte vor. Dazu gehören auch z.B. Ausgangsbeschränkungen und dazu gehört die Rücknahme einzelner Öffnungsschritte. Genau das muss jetzt aber auch überall passieren, wo die kritischen Richtwerte überschritten werden und wir sehen, in vielen Ländern ist das in Deutschland auch passiert. Es ist notwendig, um das Leben zu retten, um das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen und um die Infektionen eben einzudämmen. Wenn das in vielen Bundesländern geschieht, heißt das aber auch, dass wir jetzt darauf setzen müssen, dass alle begreifen, wie ernst die Lage ist und entschlossen handeln, auch alle, die in den Ländern Verantwortung haben. Deshalb will ich ausdrücklich dazu sagen, dass die gegenwärtige Debatte manchmal auch überraschend ist. Jedenfalls für das bevölkerungsreichste Bundesland gilt ja, dass die Ausgangsbeschränkungen dort bisher nicht in der gleichen Weise Realität geworden sind wie in anderen Ländern in Deutschland. Und ich fände es gut, wenn diese Verabredung, die wir miteinander haben, dass wir alle entlang der Beschlüsse handeln und agieren, wenn die Infektionszahlen nach oben gehen, überall gilt und von allen beachtet würde."

