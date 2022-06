STORY: Eröffnung der Internationalen Luftfahrt Ausstellung ILA in Berlin am Mittwoch. Die Luftfahrt - eine Branche, der ein Umbruch bevorsteht - das wusste bei seinem Besuch zum Auftakt auch der Kanzler: "Im Kern geht es um die Frage, wie wir unser Wirtschaftsmodell, das 200 Jahre lang auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Erdgas beruhte, so umbauen, dass wir die Zukunft unseres Planeten sichern. Die Zeit dafür ist denkbar kurz. Bis 2045 will Deutschland CO2-neutral sein und zugleich ein führendes Industrieland bleiben. Da ist es gut, dass Ihre Branche selbst alles daran setzt, Europas Luftfahrtsektor bis 2050 CO2-neutral zu machen." Zu dieser Gelegenheit warf Scholz einen Blick zurück auf die Zeiten von Pandemie und Lockdown: "Es war richtig, dass die Bundesregierung den Airlines und der Branche in dieser Zeit massiv unter die Arme bzw. unter die Flügel gegriffen hat. Denn inzwischen ist die Branche wieder im Steigflug. Viele Staatshilfen wurden zurückgezahlt, die Passagiere kehren zurück." Dich gerade in den vergangenen Tagen und Wochen haben Fluglinien innerdeutsch und innereuropäisch einen Teil ihrer Flüge gestrichen. Am Dienstag etwa gab Eurowings an, erneut Verbindungen etwa ab Köln ausfallen zu lassen. Grund dafür seien technische Schwierigkeiten, aber nicht zuletzt ein hoher Krankenstand beim Personal, auch aufgrund von Covid-19.

