STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Bau neuer Gaskraftwerke angekündigt, um den verabredeten früheren Ausstieg aus der Kohlenutzung zu ermöglichen. Diese neuen Kraftwerke würden dann in den 30er Jahren aber auch gleich "Wasserstoff-ready" gebaut, sagte Scholz am Dienstag bei einem Besuch an einem Standort des Chemiekonzerns BASF in Schwarzheide in Brandenburg. "Denn wenn wir 2045 CO2-neutral wirtschaften werden, dann werden wir vielleicht noch die technologischen Infrastrukturen nutzen, die jetzt auf das natürliche Gas ausgerichtet sind, aber keineswegs das natürliche Gas." "Denn niemand würde ein Gaskraftwerk bauen, das er nicht 30, 40 Jahre nutzen kann. Wenn aber schon feststeht, dass vielleicht ab 2040 das gar kein Gas mehr sein wird, macht es ja Sinn, dass man das gleich technologisch so baut, dass die Möglichkeit existiert, dass man dort Wasserstoff verwenden kann." Deutschland baue derzeit seine Gas-Infrastruktur so aus, dass man jederzeit von jedem Ort der Welt Gas bekommen könne, sagte Scholz mit Blick auf die LNG-Terminals für die Anlandung von Flüssiggas. In ganz Europa würden neue Gaspipelines gebaut - die aber später ebenfalls für Wasserstoff genutzt werden könnten.

