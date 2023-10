Bundeskanzler Olaf Scholz warnt andere Staaten davor, sich in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas einzumischen. Die Bundesregierung setze sich mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Es gelte einen Flächenbrand in der Region zu verhindern, sagt Scholz in Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verglich die Hamas mit den Nationalsozialisten und der radikal-islamischen Miliz Islamischer Staat. Hamas seien Nazis, sagte Netanjahu nach einem Treffen mit Scholz.