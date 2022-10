STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag auf dem SPD-Parteitag in München: "Russland liefert überhaupt kein Gas mehr nach Deutschland und auch in viele andere Länder Europas. Das ist kein verlässlicher Partner in dieser Frage mehr. Das ist eine klare Feststellung, die wir treffen müssen." // "Die Sozialdemokratische Partei ist eine Industrie-Partei. Und deshalb ist es ja interessant zu hören, dass die Vertreter der bayerischen Wirtschaft an dieser Stelle mit der Sozialdemokratischen Partei eine gemeinsame Kritik formulieren. Die Wirtschaft hat recht, der Ausbau der Energieversorgung in Bayern ist nicht richtig gelaufen." // "Wer die Arbeitsplätze sichern will in Bayerns Industrie. Wer gute bezahlte Arbeitsplätze in Bayern in 10 und 20 Jahren haben will. Wer neue Möglichkeiten haben will, mit all den Chancen, die diese industrielle Modernisierung mit sich bringt, der braucht hier eine Partei in der Regierung, die für den Ausbau der Windenergie steht und nicht eine, die jahrzehntelang verschleppt hat."

