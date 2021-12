(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Kevin Kühnert wird neuer SPD-Generalsekretär O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ (SPD) AM SAMSTAG IN BERLIN: "Der Fortschritt ist möglich und es ist ein Fortschritt möglich, der mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern funktioniert. Und darum werden wir in diesem Jahrzehnt, in diesen 20er-Jahren kämpfen. Das ist unser Auftrag." // "Und für mich gehört dazu auch, dass wir uns sehr, sehr klar vornehmen, strikt bei dem zu bleiben, was wir uns in das Wahlprogramm geschrieben haben, was jetzt die Grundlagen des Regierens in der Vereinbarung der drei Regierungsparteien sind. Die Bürgerinnen und Bürger müssen das Gefühl entwickeln, und das Vertrauen, dass, was öffentlich gesagt wird, hinterher auch umgesetzt wird in der Politik. Das gehört dazu. Und das müssen wir uns vornehmen. Das ist keine kleine Sache. Es ist eine existenziell wichtige Angelegenheit für das Vertrauen in Politik. Dass man sich darauf verlassen kann, was gesagt wird." // "Und genau das habe ich mir vorgenommen für die Regierung, die jetzt gebildet worden ist, dass wir bei dem bleiben, was wir angekündigt haben und dass wir es umsetzen, Stück für Stück. Und dass es uns auch gelingen wird. Liebe Genossinnen Genossen, ich setze darauf, dass ihr diese Arbeit unterstützt."

