HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Das Jahr 2021 hat uns alle sehr gefordert. Die Corona-Pandemie mit ihren Belastungen und tiefgreifenden Einschränkungen steckt uns allen in den Knochen. Und auch das verheerende Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz wird niemand so schnell vergessen. So schlimm beides gewesen ist, unsere Reaktionen darauf enthält auch eine durch und durch erfreuliche Botschaft: Als Gesellschaft haben wir in Deutschland diese Herausforderung entschlossen angenommen. Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei gespalten. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen: Das Gegenteil ist richtig. Unser Land steht zusammen. Ausdrücklich möchte ich heute allen danken, die sich tagtäglich für unser Wohl einsetzen, für unsere Gesundheit und für unsere Sicherheit. Im Inland wie im Ausland. In Krankenhäusern, Pflegestation, Arztpraxen oder Impfzentren, in den Polizeirevieren und bei der Bundeswehr. Klar ist, auch die nächsten Tage und Wochen werden noch ganz im Zeichen von Corona stehen. Das Virus hat sich verändert. Eine neue Variante verbreitet sich gerade rasant. Sie haben Ihren Namen gehört: Omikron. Viele fragen sich, was das für uns nun wieder heißt, wie es nun weitergeht. Ich verspreche Ihnen, dass wir schnell und entschlossen reagieren werden. Heute und in den nächsten Wochen gelten deutliche Beschränkungen auch für private Kontakte. Denn das Virus überträgt sich in der neuen Omikron-Variante nun noch leichter. Bitte nehmen Sie diese Beschränkung sehr ernst. Wir wissen, dass diejenigen, die bisher noch nicht geimpft sind, besonders gefährdet sind, sich anzustecken und lange und schwerwiegend an der Krankheit zu leiden. Ich appelliere daher noch mal an Sie: Lassen Sie sich impfen!"

