Die Nato-Staaten geben der Ukraine keinen konkreten Fahrplan für einen Beitritt zur Allianz, sehen die Zukunft des kriegsgeschundenen Landes aber grundsätzlich in ihren Reihen. "Die Zukunft der Ukraine ist in der Nato", heißt es in einer Erklärung des Gipfels, die die 31 Staats- und Regierungschefs am Dienstag verabschiedeten. Zum ersten Mal war auch Finnland mit dabei.