STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Olaf Scholz, Bundeskanzler, am Montag in Berlin bei einer Wahlkampfveranstaltung: "Aber wir bleiben dabei. Wir werden das weitermachen. So wie mit der jüngsten Entscheidung, die ich zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten Biden getroffen habe, zur Lieferung von Bradleys und Mardern. Und das ist kein Zufall. Es ist nicht das erste Mal. Ich habe auch mit dem amerikanischen Präsidenten zusammen entschieden. Und dem britischen Premierminister, dass wir mit Mehrfachraketenwerfern, ganz schön schwere Waffen, dazu beitragen, die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen. Auch das haben wir so bekannt gegeben wie jetzt. Und wie damals haben wir lange das vorbereitet, miteinander besprochen und organisiert. Und als es so weit war, das auch entsprechend bekannt gegeben. Aber es ist ein Kurs, den wir von Anfang an bis heute. Und ich sage ganz klar auch weiter in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten verfolgen werden. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Alles andere wäre unverantwortlich in einer so gefährlichen Situation."

