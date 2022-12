STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. "In der dunkelsten Zeit des Jahres zünden wir Kerzen an, sie stehen für die Zuversicht, dass das Licht die Dunkelheit besiegt, dass die Dunklen auch wieder hellere Tage kommen. Die Shoah war die dunkle Zeit. Mit den Überlebenden der Shoah erinnern wir uns an das unermessliche Leid und die Millionen Opfer des von Deutschen verantworteten Zivilisationsbruch. Wir denken daran mit tiefer Trauer und Scham. Die Stärke aber, mit der sie, die Überlebenden, ihren Weg gegangen sind, die Kraft, mit der Sie die Erinnerung wach halten und weitergeben - das bewegt und beeindruckt sehr viele von uns. Das gibt uns Zuversicht, Zuversicht, die wir gerade in diesen Tagen gut gebrauchen können. Russlands Bomben- und Raketenterror bedroht Leben und Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch Überlebende des Holocaust sind bedroht. Das ist bestürzend. Dass einige von ihnen nun in Deutschland Zuflucht finden, erfüllt uns mit Demut. Wir sind dankbar für alle, die sie unterstützen, die Schulen, die Willkommens-Klassen einrichten, um ukrainischen Kindern und Jugendlichen eine gute Zukunft zu ermöglichen, den Gemeinden, die sie aufgenommen haben. Das alles sind Lichter der Zuversicht. Je dunkler die Nacht, desto heller strahlen sie. Zum Chanukka-Fest wünsche ich Ihnen, Ihren Freunden und Angehörigen von ganzem Herzen alles Gute."

