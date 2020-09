BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTON. O-TON OLAF SCHOLZ (SPD), BUNDESFINANZMINISTER "Wir haben in diesem Jahr 2020 zweimal einen Nachtragshaushalt beschlossen, mit dem wir es möglich gemacht haben, aktiv auf die Krise zu reagieren. Wir haben dazu erhebliche zusätzliche Mittel aufgenommen, bei denen auf den Finanzmärkten und damit möglich gemacht, dass wir aktiv gegen die Krise handeln können (...) Es ist uns gelungen. Das kann man heute sagen, denn tatsächlich ist die wirtschaftliche Erholung mittlerweile im Gange. Unsere Hoffnung bleibt, dass durch die Maßnahmen, die wir in diesem Jahr ergriffen haben, und durch das, was wir nächstes Jahr tun, es uns gelingen wird, diesen Trend zu verstetigen, sodass wir Anfang des Jahres 2022 wirtschaftlich das Vorkrisenniveau erreicht haben werden. (...) Die Frage nach dem Bedarf nächstes Jahr. Wie groß wird er sein? So groß, wie er dann sein wird, ist die Antwort dazu. Und da können wir aus der letzten Krise lernen, dass wir besser Stück für Stück uns daran machen und dann konkret handeln, wenn wir da rankommen."

