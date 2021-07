Das Ausmaß des verheerenden Unwetters in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird nach und nach sichtbar. Dutzende sind nach dem Starkregen in der Nacht zu Donnerstag ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Bäche wurden zu reißenden Flüssen und verwüsteten ganze Ortschaften, wie die Gemeinde Schuld. Finanzminister Olaf Scholz unterbrach seinen Urlaub und reiste in das Hochwassergebiet. "Unser Mitgefühl ist bei all denjenigen, die hier Angehörige verloren haben, die Hab und Gut verloren und zerstört gesehen haben und vieles, was sie ihr ganzes Leben lang aufgebaut haben, in einer ganz kurzen Zeit kaputt gemacht, zerstört sehen. Das muss etwas sein, indem wir zusammenstehen. Und deshalb möchte ich nicht nur in meinem Namen, sondern auch im Namen der ganzen Bundesregierung hier die Solidarität ausdrücken. Ausdrücklich auch im Namen der Bundeskanzlerin, mit der ich heute darüber gesprochen habe." Scholz sagte, Bundesministerien seien bereits miteinander im Gespräch, wie eine Unterstützung für Länder, Kommunen und die Bürger aussehen könne. Dies sei wie frühere Überflutungen eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung.

