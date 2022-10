STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Montag auf dem Truppenübungsplatz Bergen eine Gefechtsübung der Bundeswehr beobachtet. Zuvor ließ er sich verschiedene Waffensysteme des Heeres erläutern. Darunter unter anderem die Aufklärungsdrohne KZO, den Raketenwerfer MARS-II, den Schützenpanzer Puma sowie die Panzerhaubitze 2000. Anschließend sprach Scholz zu den Soldaten und betonte, dass die Bundeswehr dauerhaft mit dem ausgestattet werden müsse, das erforderlich sei für die Erfüllung der Bündnis- und Landesverteidigung. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ (SPD) : "Diesen Pfadwechsel jetzt klug und gut zu organisieren, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Waffen anschaffen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, was Führungsinformationssysteme betrifft, das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns allen liegt. Und wir haben heute noch mal einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie groß und schwer diese Aufgabe ist, wenn es darum geht, das alles zu planen und vorzubereiten. Denn es soll dann ja für lange Zeit genau der richtige Pfad sein , den wir einschlagen." Bergen ist einer der größten Truppenübungsplätze in Europa. Streitkräfte der Nato-Mitgliedsländer von Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Belgien sind hier regelmäßig vor Ort.

