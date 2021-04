HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Wir haben miteinander vereinbart, Bund und Länder, dass es eine Notbremse gibt, die bei Inzidenzen oberhalb von 100 greift. Und es ist deshalb richtig und vernünftig, dass die Regelungen, die dann konkret gelten, bundesweit einheitlich gelten. Das macht Sinn, weil es für die Bürgerinnen und Bürger Klarheit und Transparenz mit sich bringt. Weil alle wissen, woran sie sind. Und weil auch alle wissen, dass in den Landkreisen, in denen die Inzidenzen zu hoch werden, wie es in vielen Fällen heute auch der Fall ist, dann Beschränkungsmaßnahmen ergriffen werden und dass sie auch wieder gelockert werden können, wenn die Inzidenzen, die Infektionszahlen, sich unterhalb dieser 100er-Grenze bewegen. Die Bundeskanzlerin und ich haben in den letzten Tagen sehr intensive Gespräche geführt mit Bundestagsabgeordneten, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Ländern und haben dafür die Grundlage gelegt, dass jetzt eine solche einvernehmliche gemeinsame Aktion möglich ist für die Klarheit und Transparenz. Wir sind in einer etwas eigenwilligen Situation. In vielen Landkreisen, in vielen kreisfreien Städten, wo die Inzidenzen zu hoch sind, sind beschränkende Maßnahmen ergriffen worden. Das ist, wenn man das alles zusammenrechnet, sehr viel Lockdown, das es in Deutschland gibt. Aber gleichzeitig ist es so, dass nicht überall die gleichen Regeln gelten, dass es ein bisschen Durcheinander vorkommt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, man weiß nicht, woran man ist. Und es macht Sinn, diese Situationen aufzulösen durch eine klare Regelung, von der alle wissen, wie sie jetzt die nächste Zeit in der Pandemie sein wird. Dann muss man auch nicht alle zwei Wochen darüber neu verhandeln. Dann muss auch nicht jeden Tag jemand ein neues Interview geben, um zu verkünden, was als nächstes zu tun ist. Es steht dann schon gemeinsam vereinbart in einer gemeinsamen Anstrengung von Bund und Ländern im Gesetz."

