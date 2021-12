(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Antrittsbesuch am Freitag in Paris: "Ich hatte schon früh angekündigt, dass ich gleich dem Präsidenten hier in Paris besuchen werde. Das ist heute nun auch der Fall gewesen. Und es war ein freundschaftliches Gespräch über all die Fragen, die uns miteinander bewegen. Es geht darum, wie wir Europa stark machen können, um europäische Souveränität in all den Dimensionen, die dazugehören. Da geht es um ökonomische Fragen, um Sicherheitsfragen, um Fragen der Außenpolitik. Wichtig ist, dass wir da gleichgerichtet agieren, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Und deshalb war das nicht nur ein freundschaftlicher Besuch, sondern einer, der schon gleich ganz konkret all die Themenfelder angesprochen hat, um die es gehen wird in der nächsten Zeit. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch gute Ansatzpunkte für das, was demnächst zu tun ist. Dazu gehört die G7 Präsidentschaft Deutschlands, dazu gehört die Ratspräsidentschaft Frankreichs. Das wird jetzt die Herausforderung sein, dafür zu sorgen, dass wir in all diesen Bereichen große Fortschritte erreichen können. Ich bin sicher, dass das gelingen wird und dass das jetzt ein erster Besuch war, an den wir dann aber viele weitere Zusammenarbeiten anknüpfen lassen können. Und die deutsch-französischen Beziehungen werden weiter sich gut entwickeln können auf der Basis dieses Gesprächs und all derjenigen Dinge, die kommen."

