STORY: Gute Aussichten in Athen mit einem Blick in Richtung Zukunft. Bei dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag ging es gemeinsam mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis am Vormittag auf das Gelände der weltbekannten Akropolis. Bilder mit viel Symbolkraft. Denn diese antike Stätte steht für die Kultur der Demokratie. Und nach der Wirtschaftskrise ist Griechenland auf einem guten Weg, wie Scholz auf der Pressekonferenz betonte. Bei der Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und beim Thema Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew seien Deutschland und Griechenland einer Meinung. Mit großer Aufmerksamkeit wurde auf die Position des deutschen Kanzlers im Zusammenhang mit den Streitigkeiten zwischen Griechenland und der Türkei geschaut. Dazu Olaf Scholz am Donnerstag in Athen: "Das Mittelmeer ist ein Raum voller Potenzial, gerade auch wirtschaftlich. Und es sollte im Interesse aller Nachbarn sein, diese Chancen zum Wohle ihrer jeweiligen Bevölkerung voll auszuschöpfen. Ich habe in meinem Gespräch den Eindruck gewonnen, dass Griechenland dazu sehr bereit ist. Und darauf kann man und sollte man vertrauen. Gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei zum Beispiel sind nicht nur für beide Länder, sondern für ganz Europa und das transatlantische Bündnis von Bedeutung. Deshalb bin ich auch sicher, dass alle Fragen, die dort existieren, immer im Dialog und auf der Grundlage des Völkerrechts gelöst werden können und müssen." Und auch beim Thema der aktuellen Energiekrise und deren Bekämpfung herrschte zwischen Scholz und seinem Amtskollegen Mitsotakis weitgehend großes Einvernehmen.

