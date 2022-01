HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Klar ist, Omikron wird uns noch lange beschäftigen. Und deshalb kann man auch nicht eine Entwarnung für unser Gesundheitssystem aussprechen. Wir werden, das muss mit aller Klarheit und Deutlichkeit gesagt werden, höhere Infektionen sehen und es wird auch viele neue Patienten in den Krankenhäusern geben. Deshalb müssen wir uns auf diese Situation vorbereiten und tun das auch. Wir wissen alle, was hilft. Neben den Kontakt Beschränkungen, über die es noch zu reden gilt, geht es darum, dass wir das Impfen und Boostern weiter vorantreiben. Der beste Schutz vor Omikron ist eine Booster-Impfung. Und deshalb ist es gut, dass wir unser Ziel, das wir zuletzt gesetzt hatten, bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen zu erreichen, auch tatsächlich erreicht haben. Und es ist genauso gut, dass wir ehrgeizig am nächsten Ziel arbeiten, nämlich bis zum Ende dieses Monats die nächsten 30 Millionen Booster- Impfungen zu organisieren. Für private Kontakte ist eine Beschränkung auf zehn Personen unverändert gültig. Und für Ungeimpfte gilt unverändert: der eigene Haushalt kann sich mit maximal zwei weiteren Personen treffen. Wir haben unverändert die strenge Regelung von 3G im öffentlichen Verkehr. Und das gilt auch für Theater und Kinos im Kulturbereich 2G, manchmal auch 2G plus. Wir wissen, dass Omikron viel ansteckender ist als die bisherigen Virus-Varianten, die wir im Rahmen der Corona-Pandemie kennengelernt haben. Und deshalb sind wir darüber eingekommen, dass wir etwas, was in einigen Ländern und Deutschland schon gilt, jetzt flächendeckend einführen wollen, nämlich dass in Restaurants und Kneipen, wo man ja keine Masken tragen kann, wenn man am Platz sitzt und isst oder etwas trinkt, dann auch entsprechend klare Regelungen haben. Deshalb ist es so, dass wir dort vorschreiben wollen, dass dort nur diejenigen hingehen können, die vollständig geimpft sind oder einen Test haben bzw. wer geboostert ist, der kann auch dort diese Möglichkeit nutzen, ohne sich noch mal extra testen zu lassen. Das ist eine strenge Regelung, zwei 2G plus oder geboostert ins Restaurant gehen zu können. Aber es ist eine notwendige, die dazu beiträgt, dass wir besser vorankommen und dass wir die Infektionen besser kontrollieren können, als es jetzt der Fall ist."

