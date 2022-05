STORY: Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler am Donnerstag in Dänemark: "Es geht hier um einen sehr großen Aufbruch. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir es schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Das wird nur gehen, wenn wir wegkommen von der Nutzung fossiler Ressourcen und es uns gelingt, die Industrie in der Zukunft so umzubauen, dass sie im Wesentlichen mit Strom und Wasserstoff funktioniert." // "Denn die Nordsee ist der Ort, an dem wir mit den Offshore-Windparks in großem Umfang Strom produzieren können. In der großen Menge, wie wir das brauchen. Und auch schon heute in einer Art und Weise, die wirtschaftlich ist. Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft. Das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Und darum muss es jetzt endlich aufbrechen, was wir uns vorgenommen haben. Wir müssen endlich loslegen und dafür Sorge tragen, dass Deutschlands Industrie diese Stromversorgung bekommt. Dass die europäische Industrie diese Stromversorgung bekommt, in dem Milliarden investiert werden in den Ausbau der Offshore-Windparks hier an der Nordsee." // "Deutschland hat angefangen in diesem Jahr mit weitreichenden Entscheidungen. Wir werden mit mehreren Gesetzespaketen dieses Jahres vom Frühjahr, vom Sommer, vom Herbst dafür sorgen, dass alles viel schneller geht und dass der Ausbau viel größer vonstattengeht als bisher geplant. Und wenn die Europäische Union dabei hilft, dass es noch schneller gehen kann, dann ist es der Fortschritt, den wir genau jetzt brauchen. Jetzt ist der Zeitpunkt für den Aufbruch. Jetzt brechen wir auf."

Mehr