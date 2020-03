HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-Ton Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Finanzminister: "Die Kanzlerin ist Stand jetzt gesund. Sie sitzt nur im Homeoffice, wie das für viele ist, bei denen die Voraussetzungen dafür da sind, dass man erst mal sich in eine häusliche Selbstisolierung gewissermaßen begibt. Aber sie ist aktiv. Wir haben heute mit ihr zusammen das Kabinett durchgeführt. Nicht mit Bild. Aber wir kennen uns alle an der Stimme. Und ansonsten ist es so, dass auch Akten zugeliefert werden und abtransportiert werden und alles so stattfindet, wie man sich das gut vorstellen soll. Auf diese Weise ist es jetzt so, dass die Kanzlerin mich gebeten hat, dass ich am Mittwoch z.B. im Bundestag an ihrer Stelle spreche. Und so geht das miteinander, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Hinweis ist. Das ist eine Infektion, die jeden von uns und jede von uns treffen kann. Wir sind als Menschen sehr verletzlich, und niemand ist davor geschützt, und es wird wahrscheinlich in der Folge der Zeit öfter so sein, dass mal der eine oder die andere Ministerin wenigstens in der Quarantäne-Situation ist. Aber es wird auch welche geben, die tatsächlich die Infektion haben. Und dann eben genauso wie jeder andere Bürger und jede Bürgerin hoffen und alles dafür tun müssen, dass sie das auch gesundheitlich gut überstehen. Wir werden einen Nachtragshaushalt diese Woche dem Deutschen Bundestag vorlegen, das hat das Kabinett beschlossen, der eine Dimension von 156 Milliarden Euro hat. Das ist eine Größenordnung, die bisher nicht erreicht worden ist in einem Schritt und gleich zum Anfang einer großen Herausforderung, einer Krise, das kann man und muss man an dieser Stelle sagen, aber es ist ein notwendiger und ein richtiger Schritt. "