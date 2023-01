STORY: HINWEIS. Diesen Beitrag erhalten Sie ohne zusätzliche Vertonung. O-ton Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD: "Deutschland wird immer vornean sein, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Wir sind das Land, das das mit großer Energie und in großem Umfang tut." - SCHNITT - "Keiner kann einem erklären, wo genau die richtigen und die falschen Entscheidungen sind. Und deshalb ist es richtig und mit voller Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück voran gearbeitet haben. Und dieses Prinzip werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Es ist das einzige Prinzip, dass in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet. Und das gilt jetzt auch für die jüngste Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratungen erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen: Es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen." - SCHNITT - "Denn es ist wirklich Krieg in Europa. Nicht weit weg von hier in Berlin findet er statt gegen ein großes Land wie die Ukraine. Und deshalb müssen wir bei allem, was wir tun, immer ganz klar stellen, dass wir das Notwendige und das Mögliche machen, um die Ukraine zu unterstützen. Dass wir aber gleichzeitig eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO verhindern. Und dieses Prinzip werden wir auch weiterhin immer beachten."

