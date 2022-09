STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: ""Und das, was wir zuallererst tun müssen und woran wir uns jetzt machen, ist, dass die Preise wieder runtermüssen. Die Preise für Strom, die Preise für Heizung, die Preise für Gas müssen sinken. Das ist die erste Aufgabe, die wir jetzt haben. Natürlich kann man auch nicht einfach zusehen, wie einige jetzt mal ganz unabhängig von dem Strommarkt große Gewinne machen und die Staaten sich verschulden, um die Folgen wieder abzumildern. Deshalb finde ich sehr gut, was die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, eine zeitlich befristete Sonderabgabe zu etablieren. Und ich kann hier und an dieser Stelle sagen: Die Bundesregierung wird diesen Vorschlag der Europäischen Kommission unterstützen. Sie wird zu Zusatzeinnahmen führen, die wir dazu verwenden können, dass wir die Preise in Deutschland senken können, die wir dazu verwenden können, dass wir diejenigen unterstützen können, Bürger, Haushalte und Unternehmen, die diese Unterstützung brauchen."

