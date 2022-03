STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Europa und die Welt haben sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine verändert. Dabei ist und bleibt Europa unser wichtigstes Friedensprojekt. Unsere europäische Einigkeit war gerade in den letzten Wochen entscheidend und bleibt es weiterhin. Lassen Sie mich noch einmal unmissverständlich betonen: Wir fordern Staatspräsident Putin auf, die Kampfhandlungen umgehend einzustellen und seine Invasionstruppen aus dem Land zurückzuziehen. Ein Waffenstillstand ist angesichts des unfassbaren Leids und der Zerstörung dringend erforderlich. Es wird in unserem Gespräch auch darum gehen, wie wir die Ukraine unterstützen können. Die Menschen dort stellen sich mutig dem Aggressor entgegen. Zu unserer Unterstützung gehört, dass wir uns um die humanitäre Notlage dieser Menschen und um die Kriegsflüchtlinge kümmern, von denen viele bereits bei uns in der Europäischen Union aufgenommen wurden. Dabei werden wir uns als EU-Mitgliedstaaten noch besser koordinieren und auch den anderen Nachbarstaaten der EU noch mehr helfen müssen. Das kann sein, dass es sich hier nicht um eine kurze Angelegenheit handelt, sondern eine längere Auseinandersetzung. Und da müssen wir das alle gemeinsam durchhalten. Deshalb ist die Position der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Frage unverändert. Im Übrigen gilt das für viele, viele andere Mitgliedsstaaten auch, die sehr abhängig sind von Importen von Kohle, Gas und Öl, viel mehr noch als Deutschland. Und niemandem darf man in dieser Hinsicht im Regen stehen lassen. Was wir aber entschieden haben, ist, uns so schnell wie möglich unabhängig zu machen von den Importen von Kohle, Gas und Öl aus Russland. Und daran wird mit größter Geschwindigkeit und größter Intensität gearbeitet."

