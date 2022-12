STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Bei Gipfel in Elmau hatten wir uns als G7 bereits zum Klima-Club bekannt. Seither haben wir an dem Konzept, dieses offenen, kooperativen, internationalen Clubs intensiv weitergearbeitet und heute kann ich sagen, mit der Verabschiedung der Satzung rufen wir den Klima-Club nun ins Leben. Ich freue mich sehr, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gemeinsam mit der Internationalen Energieagentur das Sekretariat für den Klima-Club einrichten wird." "Und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich versucht haben, auch Themen voranzubringen, die langfristig erfordern, dass wir miteinander kooperieren. Und der eben besprochene Klima-Club ist da aus meiner Sicht ein ganz großer Schritt (...) weil er direkt auf das Thema zumarschiert, dass wir, wenn wir ambitioniert sein wollen bei der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels einen Fehler machten, wenn das Ende davon Zollkriege und ähnliche Aktivitäten sind."

Mehr